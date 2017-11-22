العبادي.. على أربيل احترام الدستور وقرار المحكمة الاتحادية

دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، حكومة إقليم كردستان إلى احترام الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية التي أعلنت إبطال استفتاء الإقليم.

من جهتها رحّبت البعثة الأممية لمساعدة العراق "يونامي" بقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية استفتاء إقليم #كردستان.

وأشارت البعثة في بيان لها إلى أن الاستفتاء كان إجراءً ليس له أي مرجع دستوري، ودعت الحكومة الاتحادية وإدارة الإقليم إلى الشروع في مفاوضات دون تأخير استنادًا إلى الدستور حول جميع القضايا العالقة بين الجانبين.

كما أكدت على ضرورة أن تشمل المفاوضات التدابير التي تسمح بإنشاء سلطة اتحادية على المعابر الحدودية الخارجية للعراق الموجودة بالإقليم، وإعادة فتح مطاراته الدولية.



