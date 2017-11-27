العراق يسيطر على 50% من الصحراء.. ويستعد للأصعب

تستعد القوات العراقية لخوض أصعب المعارك في الصحراء الغربية للبلاد، وذلك لاستعادة منطقة وادي حوران حيث تتواجد آخر مواقع تنظيم داعش، وفق ما أكد مسؤول عسكري الاثنين.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول لوكالة فرانس برس إن "قطعاتنا طهرت50% من الصحراء البالغة مساحتها الكلية 29000 كيلومتر مربع. الصفحة الأولى انتهت من المرحلة الثانية لعمليات التطهير وستشرع القطعات التقدم لتطهير بقية المناطق الصحراوية ومنها وادي حوران".

وأوضح رسول أن "الوادي عميق ويصل إلى الحدود السورية، والمهمة هي تدمير كل الأوكار والمخابئ في الصحراء والوديان وصولاً إلى تأمين الحدود الغربية للعراق مع سوريا".

وادي حوارن.. أطول أودية العراق

ويعتبر #وادي_حوران هو أطول أودية العراق، ويقع في محافظة #الأنبار ويمتد على طول 350 كيلومترا من الحدود السعودية إلى نهر ا#لفرات وصولا إلى الحدود السورية الأردنية.

ويسيطر تنظيم #داعش على جزء كبير من هذه المنطقة منذ العام 2014. والتضاريس الوعرة مع مناطق يصل عمقها إلى 200 متر، شكلت ملاذا للتنظيم لينشئ مراكز ومخابئ ومستودعات أسلحة له.

وبدأت القوات العراقية قبل أربعة أيام عملياتها العسكرية، مسنودة بفصائل من الحشد الشعبي، لتطهير الصحراء الغربية للبلاد من فلول داعش.

وتعتبر هذه العملية آخر العمليات التي من المتوقع أن يعلن في نهايتها رئيس الوزراء حيدر العبادي الهزيمة النهائية للتنظيم المتطرف في العراق.

وبهذه العملية، يتوج العراق هجومه المتواصل منذ 17 أكتوبر 2016 ضد معاقل المتطرفين، بدءا من الموصل التي استغرقت تسعة أشهر من المعارك الدامية، مرورا بتلعفر والحويجة شمالاً، وصولاً إلى الأنبار في غرب البلاد.