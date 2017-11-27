القوات العراقية تسيطر على مساحة كبيرة بين الحضر وراوة

استكملت القوات العراقية المشتركة الأحد المرحلة الثانية من عمليات الجزيرة وأعالي الفرات بالسيطرة على 175 قرية و5 جسور ومعبر ومطار، واقعة بين جنوب الحضر ومناطق شمال راوة.

وفي هذا السياق، اشار قائد عمليات أعالي الفرات والجزيرة الفريق عبد الأمير يار الله، الى استعادة اربع قرى شمال رواة ونحو ثمانمئة كيلو متر مربع ضمن المرحلة الثانية من العمليات.

وكانت القوات العراقية فتحت السبت محوراً جديداً في إطار العمليات العسكرية لتطهير مناطق الصحراء الغربية والبادية من فلول تنظيم #داعش، الذين فروا إليها مع استعادة السيطرة على كل المدن والبلدات العراقية، بحسب ما قال مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس.

وبعدما أطلقت القوات العراقية الخميس آخر عملياتها العسكرية في #الصحراء_الغربية الممتدة على طول الحدود مع سوريا انطلاقاً من محافظتي صلاح الدين (وسط) ونينوى (شمالا)، بدأت السبت جبهتها الثالثة من محافظة الأنبار الغربية.

