العراق.. العبادي يبدأ جمع الأسلحة من فصائل الحشد

رحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء الجمعة بطلب المرجعية الدينية في النجف علي السيستاني بتسليم فصائل الحشد الشعبي أسلحتها للحكومة المركزية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان له أن العبادي بدأ بإجراءات جمع الأسلحة من فصائل الحشد بأصنافها الثقيلة والمتوسطة وتشكيِ لجان مختصة تتكفل بدمج عناصرها المسلحة ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية لتحقيق السلم المجتمعي والتوجه لمحاربة الفساد المستشري في البلاد.

وكان السيستاني دعا الجمعة إلى حصر السلاح بيد الدولة. وقال في رسالة وجهها خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء عبر أحد ممثليه، إن كل السلاح يجب أن يكون تحت سيطرة الدولة.

وأضاف:" يجب دمج المتطوعين العراقيين الذين شاركوا في الحرب على داعش في هيئات الدولة العراقية."

