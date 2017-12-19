هل ستعاود بغداد الهجوم على البيشمركة؟

نفى متحدث عسكري في بغداد ما أعلنه مجلس إقليم كردستان أن القوات العراقية تعتزم استئناف الهجوم على قوات البيشمركة.

وكان مجلس أمن الإقليم قال إنه رصد حشدا للقوات العراقية على أطراف مخمور، وإن هذه القوات تنوي الهجوم على قوات #البيشمركة في مخمور وأطرافها.

وفي تغريدة على "تويتر"، أشار المجلس إلى أن المعلومات الاستخباراتية تظهر أن في الأيام الخمسة الماضية هناك خططاً للجيش العراقي والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، وقوات الرد السريع لمهاجمة تقاطع (كوير - ديبكه - دبس ) الذي يربط الموصل بكركوك.

وطالب المجلس الحكومة العراقية بأن توقف هذا التحرك، وقبول دعوات الإقليم للحوار وتسوية الخلافات.