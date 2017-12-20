الأمم المتحدة تشجب عنف "السليمانية".. وتدعو للهدوء

أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساندة العراق (يونامي) الأربعاء إعن قلقها الشديد من العنف والاشتباكات التي وقعت أثناء احتجاجات السليمانية في إقليم كردستان، المتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق هذا الأسبوع ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس.



وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 80 بجروح الثلاثاء في يوم ثان من احتجاج أكراد العراق على إجراءات تقشف تفرضها حكومة الإقليم وتأخر رواتب موظفي الحكومة منذ سنوات وسط توترات بين الإقليم وحكومة بغداد.



وقال مسؤولون محليون إن الثلاثة لقوا حتفهم خلال اشتباكات مع قوات الأمن الكردية وأصيب البعض إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وهاجم المحتجون عددا من مكاتب الأحزاب الرئيسية في السليمانيةيومي الاثنين والثلاثاء.



وقالت يونامي في بيان "من حق الشعب المشاركة في مظاهرات سلمية وعلى السلطات مسؤولية حماية المواطنين بمن فيهم المتظاهرون السلميون". وأضاف البيان "نحث قوات الأمن كذلك على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين. وتدعو يونامي المتظاهرين لتجنب أي أعمال عنف بما في ذلك تدمير الممتلكات العامة والخاصة".

كما دعت كذلك حكومة إقليم كردستان العراق لاحترام حرية الإعلام بعدما داهمت قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) مكاتب قناة ان.ار.تي التلفزيونية الكردية الخاصة في السليمانية وأوقفت بثها.

