العبادي يطالب كردستان بحماية المتظاهرين.. ويلوح بالتدخل

لوح رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثلاثاء، بالتدخل لحماية المحتجين في إقليم كردستان، مطالباً السلطات المحلية في الإقليم بحماية المتظاهرين وعدم التعرض لهم. وقال العبادي إن ما يحدث في الإقليم هو بسبب السياسات الخاطئة التي انتهجتها السلطات هناك.

وأتت تصريحات العبادي فيما أعلنت مصادر طبية عن مقتل خمسة متظاهرين، وإصابة نحو ثمانين آخرين سقطوا في #السليمانية جراء المواجهات التي دارت بين المتظاهرين وقوات الأمن الكردي.

وتشهد السليمانية منذ يومين مظاهرات ضخمة احتجاجاً على تأخر الرواتب وعدم توفير الخدمات، حيث طالب المحتجون بإسقاط حكومة إقليم كردستان وتشكيل حكومة وطنية جديدة لحل الأزمة الخانقة التي يعاني منها الإقليم.

في المقابل، وجه رئيس وزراء إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، رسالة إلى المحتجين في الإقليم، دعاهم فيها إلى ممارسة حق التظاهر بسلام.

وقال بارزاني، الثلاثاء، إن التعبير السلمي عن وجهات النظر هو حق مشروع وديمقراطي، ولكن العنف ليس مقبولاً أبدا. وطالب المحتجين باتباع الممارسات السلمية بالتظاهرات، ودعاهم إلى الوحدة، مثنيا على صبرهم في هذه الفترة الصعبة، بحسب تعبيره.

