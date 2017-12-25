تحذير كردي لبغداد من الهجوم على حقل نفطي بأربيل

حذر قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحكومة العراقية من مغبة الهجوم على حقل خورمله النفطي جنوب أربيل، لافتا إلى أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا حصل الهجوم.

وقال عضو قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، آراس حسو ميرخان، إنه يتمنى ألا تكون تحركات الجيش العراقي في حدود قضاء مخمور لغرض الهجوم، خصوصا بعد البيان الذي صدر عن مجلس أمن الإقليم عن تحركات الجيش العراقي والذي حذر بدوره من تداعيات الهجوم وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي حياله.

وكانت لجنة النفط والطاقة في #البرلمان_العراقي أكدت أن إقليم كردستان لا يزال يصدر النفط الخام دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية، ونبهت إلى أن كميات من نفط الإقليم تهرب إلى دول جوار و #إسرائيل بشكل مستمر.