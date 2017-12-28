العراق.. سباق بين عودة النازحين والانتخابات

بينما تواصل كتل سياسية المطالبة بتأجيل الانتخابات العراقية ومع إصرار رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على إجرائها في موعدِها، أغلقَ باب تسجيل الأحزاب السياسية من قبل المفوضية بتسجيل 200 كيان سياسي بينها 30 حصلت على إجازات تأسيس مشروطة بإكمال إجراءات التسجيل لاحقاً بينما تواصل مفوضية الانتخابات عملـَها تحت راية إجراء الانتخاباتِ من دون تأجيل.

في الوقت نفسه، تسعى حكومة العبادي إلى إعادة النازحين قبل الانتخاباتِ البرلمانية والمحلية.

كذلك تواصل الحكوماتُ المحلية في المحافظاتِ السنية إعادة النازحين بدعم حكومي لنقلهم وتأمين مناطقهم من قبل القوات الأمنية في الأنبار وبعض مدنِ صلاح الدين وديالى.

لكنّ أزمة إعادةِ النازحين الحقيقية ما زالت في الموصل وجانبها الأيمن المدمّر، وبعض المناطق المختلطة دينيا والتي تشهد انتشارَ السلاح خارج إطار الدولة.