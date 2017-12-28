3 آلاف طن من الركام في كل دونم واحد بالموصل

تخرج الشاحنات يومياً محملة بالركام لتبقى #الموصل بعدها كما كانت وكأن شيئا لم يتغير. ففي كل دنم واحد نحو ثلاثة آلاف طن من الركام وهو ما يعني أن إزالته سيتطلب سنوات من العمل.

وبدأ العمل فعلا بشكل متواضع وبجهود فردية فالحكومة العراقية حتى الآن لم تخصص موازنة إعادة الإعمار.

وتقدر #الأمم_المتحدة عدد المنازل المدمرة داخل الموصل فقط بأربعين ألفا. كما تشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة إعادة إعمار المدن العراقية ستصل إلى نحو مئة مليار دولار، لكن هذا المبلغ الكبير لا يبدو أن #بغداد ستكون قادرة على تأمينه بسهولة وسط عزوف دولي عن مساعدتها.