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الحدث العراق

أنباء عن موافقة كردستان العراق تسليم المعابر لبغداد

المصدر: الحدث.نت
علم إقليم كردستان العراق
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ذكر موقع شفق نيوز الأخباري، نقلاً عن إحسان الشمري، المستشار في رئاسة الوزراء العراقية، أن حكومة إقليم #كردستان وافقت على تسليم المنافذ الحدودية مع #إيران و #تركيا وكافة المطارات والطرق البرية الى الحكومة الاتحادية.

وأضاف الموقع أن الشمري قال في صفحته على "فيسبوك" إنه "بناء على قبول الإقليم بالدستور كحاكم والرغبة بإنهاء الأزمة القائمة، وصلت عدة رسائل لاتخاذ قرارات من بينها استلام الحدود الدولية، وتشكيل لجان لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات.

من جانبها، لم تؤكد مصادر من حكومة الإقليم الخبر واكتفت بالقول إن وفدا رسميا سيتوجه إلى بغداد لاستكمال المباحثات.

كلمات دالّة

#كردستان, #إيران, #تركيا

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