العبادي يسعى لتثبيت موعد الانتخابات بقرار من المحكمة

أفادت مصادر سياسية عراقية لصحيفة الحياة أن رئيس الوزراء، #حيدر_العبادي، يعتزم تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لإصدار #فتوى_دستورية تمنع تأجيل الانتخابات.

وأوضحت المصادر أن العبادي سيقدم خلال الأيام المقبلة استفساراً إلى المحكمة الاتحادية حول الجدل بشأن إمكان #تأجيل_الانتخابات، وأن الأخيرة ستصدر قراراً يعتبر التأجيل غيرَ دستوري.

كما طالب العبادي البرلمان بإقرار موعد الانتخابات الذي حددته حكومتُه، وهو الثاني عشر من مايو المقبل.

يأتي ذلك في وقت أجرى العبادي فيه مشاورات مع أطياف سياسية في إطار الاستعدادات للانتخابات.

وأفادت معلومات أن رئيس البرلمان سليم الجبوري يسعى إلى تأجيل الانتخابات إلى نهاية العام الحالي، يدعمه في ذلك معظمُ القوى السنية والكردية، إضافة إلى بعض القوى الشيعية.

وكانت قوى سياسية أحبطت إقرار قانون الانتخابات، الذي تم تداول ثلاثِ نسخ منه في الشهور الأخيرة في البرلمان، إحداها من رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، والأخرى من مجلس الوزراء، والثالثة قُدمت من البرلمان نفسه.

