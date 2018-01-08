العبادي يبعث للمحكمة حول موقف البرلمان من الانتخابات

أكدت مصادر للحدث أن رئيس الوزراء العراقي، #حيدر_العبادي، سيبعث اليوم خطاباً إلى #المحكمة_الاتحادية حول موعد #الانتخابات المحدد في الثاني عشر من مايو المقبل.

وقالت المصادر إن كتاب العبادي سيتضمن عدة نقاط، أهمها سؤال المحكمة عن ضرورة تصويت مجلس النواب من عدمه على موعد الانتخابات، وفي حال ردت المحكمة الاتحادية بعدم ضرورة تصويت مجلس النواب فسيكون القرار الأخير بيد رئيس الوزراء.

أما إذا أكدت المحكمة الاتحادية على ضرورة تصويت المجلس فقد يتم التأجيل بسبب رفض الكثير من الكتل إجراء الانتخابات في موعدها.

يأتي ذلك بعد أن أجرى العبادي فيه مشاورات مع أطياف سياسية في إطار الاستعدادات للانتخابات.

وأفادت معلومات أن رئيس البرلمان، سليم الجبوري، يسعى إلى تأجيل الانتخابات إلى نهاية العام الحالي، يدعمه في ذلك معظمُ القوى السنية والكردية، إضافة إلى بعض القوى الشيعية.

وكانت قوى سياسية أحبطت إقرار قانون الانتخابات، الذي تم تداول ثلاثِ نسخ منه في الشهور الأخيرة في البرلمان، إحداها من رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، والأخرى من مجلس الوزراء، والثالثة قُدمت من البرلمان نفسه.