العبادي:بدأنا محاربة الفساد بالمؤسسات الأمنية والعسكرية

دعا رئيس الوزراء العراقي، #حيدر_العبادي، مجددا إلى الحفاظ على النصر ودعم الاستقرار الأمني والاستفادة من الدرس القاسي بسيطرة تنظيم داعش على المحافظات العراقية، مشدداً على أن السلاح يجب أن يبقى في إطار الدولة.

وقال العبادي خلال احتفالية أقيمت في محافظة النجف بمناسبة #النصر على تنظيم #داعش، إنه يجب ألا ننسى الفاجعة الكبيرة باحتلال داعش للمدن العراقية وإلحاقه دمارا كبيرا بها، وما نتج عن ذلك من نزوح كبير.

وأشار العبادي إلى أن فترة الخصام والعناد لن تعود، ولن تتم إعادة العراق للمربع الأول من خلال النزاعات والفساد، مبيناً أن السلاح يجب أن يبقى تحت إطار الدولة.

وأردف أن أولى خطوات محاربة الفساد بدأت في المؤسسات العسكرية والأمنية لبنائها بعيداً عن التحزب والفساد.