العبادي: من يفكر بتأجيل الانتخابات عليه عدم تضييع جهده

يبدو أن الانتخابات العراقية تتجه للبقاء على موعدها المحدد في مايو المقبل، بعد ان قررت الحكومة العراقية ازالةَ العقبات امام إجرائها، في سعيها الى قطع الطريق امام من يطالب بالتأجيل.



وقال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي في آخر تصريح له بخصوص موعد الانتخابات أن "من يفكّرُ في التأجيل عليه أن لا يضيّعَ جهدَه".

هذا التصريح جاء بعد أن قرّرت الحكومة العراقية في جلستها الأخيرة، إزالة العقبات أمام تنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية في موعدها المحدد مايو المقبل.

ومن خلال إجراءات تأجيل دفع رسوم الضريبةِ على كل المستلزمات التي تحتاجها المفوضية في العملية الانتخابية، والتنسيق بينها وبين وزارات خَدمية وتعليمية لتسهيل العملية الانتخابية في محافظتي الأنبار ونينوى، يسعى العبادي إلى قطع الطريق أمام مساعي التأجيل ِ المستمرّة.

هذا فيما لا يزال التباين السياسي قائما.. فهناك أطراف ترفض إجراء الانتخابات قبل عودة النازحين إلى مناطقهم في نينوي والأنبار، وخاصة مع استمرار عمليات النزوح من بعض مناطق الموصل بسبب غياب الخدمات.



ويعتقد آخرون أنّ خيار تنظيم الانتخابات في موعدِها أقربُ إلى الواقع، فمعظمُ الأصوات التي طالبت بتأجيلِها لا تُسمعُ كثيرا اليوم، إلا صوتُ النازحين الذي يثير مخاوف من التلاعب بها وتزويرِها..