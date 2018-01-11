العراق.. العبادي يعتزم إطلاق كتلة "النصر"

ورغم إصرار القوى السنية والكردية على تأجيل الانتخابات العراقية 6 أشهر على الأقل، إلا أن رئيس الحكومة حيدر العبادي يصر على اجرائها في الموعد المقرر يوم الثاني عشر من مايو المقبل.

من جانبه أيد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، موقف العبادي وشدد على ضرورة الحفاظ على التوقيتات الدستورية.

وبالنظر إلى خريطة المواقف السياسية المعلنة فإن معظم الأحزاب السياسية ستخوض الانتخابات إما مستقلة أو ضمن تحالفات سياسية جديدة غير التي شاركت بها في انتخابات 2014.

هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن العبادي يعتزم اطلاق كتلة "النصر" الانتخابية، التي وصفها مراقبون بأنها ستكون عابرة للطوائف، اذ اشترط العبادي على المرشحين الابتعاد عن المحاصصة، كما ستكون للمرأة العراقية وفئة الشباب موقع متميز في قائمة العبادي.

ورغم خسارة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي نسبة كبيرة من الأحزاب إلا أنه يبقى التحالف السياسي الأبرز وسيدعم مقتدى الصدر تحالفاً انتخابياً يضم قوى مدنية وبعض الشخصيات المقربة منه.

وعلى صعيد تحالفات القوى السنية، فستنقسم بين سليم الجبوري و تحالف رجل الأعمال خميس الخنجر.

وبحسب القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني محمد خورشيد فإن الأحزاب الكردية ستخوض الانتخابات متفرقة في مدن إقليم كردستان، ومجتمعة في تحالف انتخابي في المناطق المتنازع عليها.

