الجبوري: لا نستبعد التصويت على تأجيل الانتخابات 6 أشهر

لم يستبعد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري توصيت البرلمان على تأجيل اجراء الانتخابات لمدة 6 أشهر ، مؤكدا انه ليس بالضرورة ان تكون جلسة البرلمان الاحد المقبل مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات او لاقرار موعدها في مطلع مايو المقبل.

إلى ذلك قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون هشام السهيل إن وضع ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة متأزم جدا وغير واضح لحد الآن، وذلك بسبب اصرار نوري المالكي على رئاسته للائتلاف وامانة الحزب.

وأضاف عضو مجلس النواب أيضا أن هذا الوضع ربما سيؤثر على الانتخابات دون ان يستبعد أن يتم تاجيلها.

هذا وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها أعدت خطة خاصة لمشاركة النازحين في العملية الانتخابية مشيرة الى ان توزيع بطاقات الناخبين في نينوي سيبداء مطلع الشهر القادم.

وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية إنّ المفوضية تستقبل قوائم أسماء المرشحين للأحزاب منذ الرابع من الشهر الجاري ولغاية العاشر من فبراير، دون الاشارة الى عدد التحالفات واسمائها ، متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان عنها بعد المصادقة عليها.