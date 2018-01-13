العراق.. تمشيط 360 قرية و3 نواح وقضاء بالحويجة

أعلن الفريق الركن عبد الأمير يار الله نائب قائد العمليات المشتركة في العراق نتائج العملية العسكرية التى اطلقتها القوات المشتركة في الرابع من يناير الجاري في كركوك والحويجة ضد ما تبقى من خلايا تنظيم داعش في المحافظة ان القوات نجحت بتمشيط 360 قرية وثلاث نواحي وكركز قضاء على مساحة تمتد الى نحو 5500 كيلومتر مربع.



وكشف يار الله أن القوات واجهت صعوبة في العثور على عناصر داعش وذلك لانهم من المحليين العراقيين المقيمين مع عوائلهم بين المدنيين ما دفع القوات لتوخي الحذر في عملية التطهير.

وأضاف أن القوات المشتركة وقوات البيشمركة تعتزمان اطلاق عملية تطهير جديدة شرق قضاء داقوق للقضاء على عناصر التنظيم وما يسمى بأصحاب الرايات البيضاء وهؤلاء يتواجدون من مناطق انتشار قوات البيشمركة الكردية.

