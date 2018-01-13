وفد كردي رسمي إلى بغداد لأول مرة منذ أزمة الاستفتاء

للمرة الأولى منذ بدء الأزمة على خلفية استفتاء الانفصال، يجري وفد حكومي من إقليم كوردستان، زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد للاجتماع مع وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي ووزراء آخرين، بحسب مصادر كردية حكومية.



وأوضحت الشبكة ان وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، كريم سنجاري سيترأس وفد الإقليم الى بغداد ، وأنه من المقرر أن يناقش الوفد، رفع الحظر عن الرحلات الجوية الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، فضلا عن إدارة المعابر الحدودية بشكل مشترك وفق الدستور العراقي، وتعتبر هذه الزيارة هي الزيارة الرسمية الاولى بين بغداد واربيل بعد الاستفتاء الذي أجري في الـ25 أيلول 2017.

