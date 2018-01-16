العراق.. فض اتفاقات وتصديق على 27 تحالفاً انتخابياً

وسط خلافات وفض تحالفات، أعلن رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات العراقية، رياض البدران، عن مصادقة مجلس المفوضين على طلبات التحالفات الانتخابية بعد دراستها من قبل المجلس.

وأكد البدران أن عدد التحالفات الانتخابية المصادق عليها بلغ 27 تحالفا انتخابيا، لافتا إلى أن عدد الأحزاب المنضوية في تلك التحالفات بلغت 143 حزبا سياسيا.

وأشار البدران إلى أن الأحزاب التي لم تدخل في التحالفات الانتخابية بإمكانها المشاركة في الانتخابات بشكل منفرد، داعيا الأحزاب السياسية والتحالفات لتقديم قوائم المرشحين إلى المفوضية ضمن المدة المحددة.

وبعد انهيار تحالف رئيس الحكومة حيدر العبادي مع قادةٍ في ميليشيات الحشد، ووفق صحيفة "الحياة" فمن أبرز الأسباب التي أدت إلى انهيار تحالف "نصر العراق" كان فتح العبادي مفاوضاتٍ لضم الزعيمين الشيعيين عمار الحكيم ومقتدى الصدر إلى تحالفه من دون العودة إلى زعماء الحشد.

وأثارت هذه الخطوة حفيظة قوى "الحشد" التي نقلت المصادر أنها كانت اشترطت على العبادي في مفاوضات تشكيل الحلف، برعاية زعيم فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، أن يُبعدَ الصدر والحكيم من التحالف مقابل إبعاد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي عنه.