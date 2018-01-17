العبادي: لا تأجيل للانتخابات ولا تفاوض لادخال المسلحين

تتصاعد أزمة الانتخابات البرلمانية في العراق، بين إنشاء تحالفات جديدة والانسحاب من أخرى، حيث تطفو إلى السطح مشكلة لم تحسم بعد وهي موعد إجراء الانتخابات حيث قال رئيس مفوضية الانتخابات العراقية إن المفوضية ستضطر للاعتذار عن إجراء الانتخابات بموعدها إذا لم تصل الأموال، في المقابل جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تمسكه بموعد الانتخابات في الثاني عشر من مايو المقبل رافضا فكرة التأجيل بشكل مطلق.



وأشار العبادي في تصريحاته الى رفضه لإجراء أي تفاوض مع اي جهة لادخال من اسماهم بالمسلحين في الانتخابات، وأكد على ضرورة أن تكون العملية السياسية مرتكزة على انتخاب قوى وطنية عابرة للطائفية بحسب تعبيره.

هذا ودعا رئيس الوزراء العراقي المواطنين الى تسلم بطاقاتهم الانتخابية لمنع أي تلاعب قد يحصل، لافتا الى واجب الدولة ضمان استقلالية مفوضية الانتخابات وموظفيها.

