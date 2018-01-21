المحكمة الاتحادية بالعراق ترفض تغيير موعد الانتخابات

قضت المحكمة الاتحادية في العراق، الأحد، بعدم جواز تغيير موعد الانتخابات.

وكان البرلمان العراقي، قد فشل السبت، وللمرة الثانية خلال أيام بالتصويت على موعد للانتخابات العراقية، بسبب انسحاب كتل سنية وكردية، وعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، كشفت كتلة الدعوة البرلمانية، مساء السبت، عن قرب توصل الكتل السياسية إلى "صيغة" لتسوية الخلافات بشأن موعد الانتخابات.

وقال رئيس الكتلة النائب عن البصرة خلف عبد الصمد في تصريحات صحافية، إن "نقاشات جرت بشأن الاتفاق على تحديد موعد لإجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري وتأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى موعد آخر"، مبيناً أن "انتخابات مجلس النواب قضية دستورية لا يمكن تأجيلها".

وأضاف أن "هذه الصيغة لتسوية الخلاف بشأن موعد الانتخابات تحظى بموافقة بعض الأخوة في اتحاد القوى"، مشيراً إلى أن "اجتماعاً سوف يعقد الأحد لرؤساء الكتل، ومن المتوقع أن يتم خلاله الاتفاق على هذه الصيغة".

يذكر أنه في بداية جلسة، السبت، عاد الخلاف من جديد، السبت، بين كتلتي تحالف القوى الممثلة للعرب السنة والتحالف الوطني الممثلة للشيعة، إذ رفضت الأولى الفصل بين الانتخابات المحلية والبرلمانية، والثانية كذلك لكن بحدة أقل، ما دفع رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة لدقائق بهدف التباحث والوصول إلى صيغة ترضي الأطرافَ كافة ولا تعارض الدستور.

ومن ثم انسحب تحالف القوى من الجلسة ومعه الكتل الكردية باستثناء حركة التغيير، وفقد النصاب القانوني من جديد اعتراضاً على عدم تأجيل الانتخابات، وأبقى البرلمان إلى الاثنين الجلسة مفتوحة، على أن يعقد الأحد اجتماع لقادة الكتل البرلمانية برئاسة الجبوري في محاولة لحسم الأمر .

وكان نائب رئيس البرلمان همام حمودي رفع طلبا للاستفسار من المحكمة الاتحادية العراقية حول أحقية البرلمان بتأجيل الانتخابات أم لا.

