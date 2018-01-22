العبادي: سنعيد النازحين إلى مناطقهم قبل الانتخابات

تعهد رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي العمل على تهيئة الظروف المناسبة لتشجيع عودة مئات الآلاف من النازحين لمناطقهم، وذلك قبل الموعد المحدد لإجراء #الانتخابات البرلمانية والمحلية في مايو المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء العبادي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ميروسلاف ينشا، في العاصمة #بغداد.

وجدد العبادي وفقا لبيان صادر عن #الحكومة_العراقية، التزام حكومته بالموعد الدستوري لإجراء الانتخابات النيابية.

من جانبه، أشار ينشا إلى دعم المجتمع الدولي للعراق، وتنسيق العمل المشترك مع حكومته، بما يسهم في إعادة الإعمار والاستقرار للبلاد.