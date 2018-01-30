العراق.. انفصال التحالف الانتخابي بين العبادي والحكيم

أصدر ائتلاف النصر وتيار الحكمة بياناً مشتركاً بشأن خوض الانتخابات النيابية العراقية المقبلة.

وقرر الائتلاف، بقيادة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، والتيار، بقيادة عمار الحكيم، خوض الانتخابات النيابية المقبلة بقائمتين انتخابيتين مختلفتين.

وأضاف البيان أن الطرفين أكدا استمرار تعاونهما والحرص على العلاقة الإيجابية بينهما، مشيراً إلى أنهما شددا على ضرورة العمل على خوض حملة انتخابية نزيهة، وتهيئة أجواء سليمة لاختيار الممثلين الأنسب في مجلس النواب ومجالس المحافظات.

وبحسب البيان، فإن الطرفين سيلتقيان بعد الانتخابات في إطار تحالفات أوسع لتشكيل الحكومة.

