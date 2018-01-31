"العراق من أكثر الدول فسادا".. والعبادي يتعهد بالمكافحة

بعد أن حصد العراق مرتبة الدولة الأكثر فساداً على مدى سنوات من قبل منظمة الشفافية العالمية، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي البدء بمهمة مكافحة الفساد في البلاد.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء عقب إجتماع لحكومته في العاصمة بغداد إن العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وأوضح العبادي أن محاربة الفساد لن تنتهي في غضون أيام، وأن هناك تعاونا كبيرا بين العراق والشرطة الدولية (الانتربول) لمطاردة المطلوبين.

كما أشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش إضافة إلى ملفات مكافحة الفساد، إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

