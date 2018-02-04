العراق.. سجال جديد حول قانون يرفع شعار "من أين لك هذا"

أعلن برلمانيون عراقيون عن مناقشة قانون جديد عنوانه "من أين لك هذا " لمحاربة الفساد والبت في الشبهات التي تدور حول سرقة المال العام, لكن الأمر يواجه حملة من نواب ومسؤولين حكوميين لعرقلته، وسيعيد القانون في حال إقراره لخزينة الحكومة العراقية مبالغ كبيرة تقدر بـ 500 مليار دولار



ولكن القانون لا يزال محل بحث في البرلمان لكن تطبيقه بحسب السلطات يهدد بفضح ملفات الفساد بين النواب والمسؤولين العراقيين وهو ما يفسر الحملة الساعية لوقفه.

وبحسب مسودة القانون فإنه سينطبق على الموظفين من درجة مدير عام وسيعتبر الأرصدة الشخصية لهؤلاء محل شبهات إلا كانت لا تتناسب مع ما يتقاضاه المسؤول أو الموظف..

ويحتم القانون على المسؤولين في الدرجات العليا تقديم كشف الذمة المالية بشكل واضح ويعاقب من يتخلف عن تقديم هذا الكشف بوقف راتبه..

هذا وأشار برلمانيون عراقيون إلى جهود يبذلها أعضاء في مجلس النواب ومسؤولون في الدولة لعرقلة إقرار هذا القانون، لكن مصادر حكومية تشير إلى قانون مماثل تعكف حكومة العبادي على إقراره في إطار حملتها المعلنة على الفساد..

ويقدر مراقبون أن هذ القوانين في حال تم إقرارها وتطبيقها قد تعيد لخزينة الدولة نحو خمسمئة مليار دولار تقول الحكومة العراقية إنها في أمس الحاجة لها لإعادة إعمار العراق بعد القضاء على داعش.

