العراق: أميركا بدأت خفض قواتها لدينا بعد دحر داعش

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، الاثنين، أن القوات الأميركية بدأت خفض أعدادها في #العراق بعد أن أعلنت السلطات العراقية "النصر" على تنظيم #داعش.

وقال سعد الحديثي في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس": "إن المعركة ضد #داعش انتهت، وبالتالي فإن عدد القوات الأميركية سيخفض".

إلى ذلك، أوضح الحديثي أن هذا الانسحاب لا يزال في بدايته، ولا يمكن اعتباره في هذه المرحلة بداية انسحاب نهائي بطبيعة الحال".

يذكر أن القوات الأميركية كانت وجهت أولى ضرباتها إلى داعش في العراق بداية أغسطس 2014، وواصلت ضرباتها وتواجدها الداعم للقوات العراقية، فيما بعد في حربها ضد #التنظيم الإرهابي، الذي استولى على أراض واسعة في العراق في العام 2014 لاسيما مدينة #الموصل.