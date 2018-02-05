العراق.. الفرق بين القائمة والحزب والائتلاف والتحالف

كثيرون هم #العراقيون ممن لا يعرفون الفرق بين المفردات الانتخابية والمعنى الحقيقي لها.

(التحالف والائتلاف والقائمة والحزب) لكلٍّ منها دلالة وهيكل خاص بها في العملية الانتخابية.

الحزب، وهو تنظيم سياسي يسعى عادة إلى بلوغ الحكم أو الدخول في السلطة إما حاكماً أو معارضاً.

في #العراق نادراً ما يكون الحزب معارضا بسبب سياسات المحاصصة المتبعة منذ عام 2003.

أما #الائتلاف، فهو مشاركة سياسية بين مجموعة من الأحزاب ائتلفت عادة في مرحلة تسبق #الانتخابات. هذا التآلف يكون نتيجة تقارب أهداف أو سياسات بين حزبين أو أكثر. وتأتلف هذه #الأحزاب في خوض الانتخاباتِ سوياً لكسب أكبرِ عدد من #الأصوات.

يمكن للائتلاف أن يكون مؤقتاً قد تبدأ في فترة الترشح للانتخابات وتنتهي مع الدخول إلى #البرلمان.

وكذلك التحالف الذي يجمع أطرافا تقرر ترك الخلافات جانباً أو تجميدها على الأقل بهدف الوصول إلى الحكم أو تكوين جسم سياسيٍ صلب تكون له بصمة ودور في #الحكومة أو معارض داخل البرلمان.

في العراق دائماً ما تتكون التحالفات بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات إن كانت برلمانية أو محلية في محاولة لإيجادِ الأغلبية التي تمكن تحالفا ما من تشكيل حكومة أغلبية، وهذا ما لم يحدث منذ عام 2003 بسبب المحاصصة أيضاً، والدور الإقليمي والدولي الكبيرين في تشكيل الحكومات.

قبل كل ذلك، هناك القائمة الانتخابية وهي التي قد تجمع التحالف والائتلاف أو حزبا واحدا فقط تحت اسم ورقم انتخابي يمكن #الناخبين من التعرف عليها خلال فترة الدعاية الانتخابية وأثناء التصويت في يوم الاقتراع.