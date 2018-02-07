العراق.. تعرف على البيت السني في انتخابات 2018

تختلف #الخارطة_الانتخابية في 3 العراق اليوم عن الأمس.

أحزاب وتحالفات ذهبت بها مصالحها إلى حيث لم يتوقع أحد فتفككت بعد أن كانت تتصدر الواجهة السياسية العراقية.

سنياً، بقيت أغلب الوجوه التي خاضت انتخابات 2014، وبرزت قيادات أخرى عززت مكانتها السياسية كرئيس البرلمان سليم #الجبوري الذي يدخل في ائتلافٍ واحدٍ اسمه الوطنية يجمعه مع #إياد_علاوي وصالح المطلك كزعيم سني.

وتبقى لهذه التكتلات السنية أهمية كبيرة حتى مع تشكل تكتلاتٍ أخرى صغيرة.

وينافس تحالف الوطنية تحالف سني آخر لا يقل أهمية، ويضم أسامة النجيفي وخميس الخنجر وشخصيات سنية من الصف الأول في تحالف القرارِ العراقي.

هاتان القائمتان تتصدران المنافسة على أصوات العرب السنة، وهما أكبر الكتل تمثيلاً لهم في برلمان 2018 حسب ما يراه البعض إلى جانب قوائم صغيرةٍ أخرى إن صح التعبير قد تنضم إليهما بعد يوم الاقتراع.