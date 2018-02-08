الخدمات في بغداد.. ملفات معطلة وتدهور متزايد

أصبح غياب الخدمات في العراق أمراً اعتاده العراقيون رغماً عنهم منذ سنوات طويلة، ملفات خدمية كثيرة معطلة أبرزها الكهرباء والصحة، لم تصل بعد إلى طموح العراقي. العراقي الذي أدرك ربما أن الانتخابات ووعودها لا تغير شيئاً.

وتبقى الكهرباء وعشرات المليارات التي صرفت عليها دون جدوى، الشغل الشاغل للعراقيين، ولا تقل أهمية عن قطاع الصحة الذي يشهد تدهوراً متزايداً مع مرور السنين، إضافة إلى التربية والتعليم والماء واكساء الشوارع وتلوث الأجواء مروراً باستقطاعات الرواتب وغياب الوظائف.



اختلطت الأوراق على العراقيين، وباتوا لا يميزون بين حقوقهم والخدمات، فكلاهما بعيدا المنال حتى الآن، كما هو تحقيق وعود الانتخابات.