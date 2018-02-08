العراق.. مرشحون البيت الكردي

شهد إقليم كردستان ولادة أحزاب سياسية كردية كان أبرزَها "التحالفُ من أجل الديمقراطية والعدالة" برئاسة برهم صالح، وثِقـَلـُهُ يتركّزُ في السليمانية.

برهم صالح الذي ترك َ حزب الاتحاد الوطني الكردستاني هو من أبرز الوجوه الكردية التي طالبت بالحوار الجدّي بين بغداد َ والإقليم بديمقراطية وعدالة.

ثاني أحزاب السليمانية "حركة الجيل الجديد" أسسه شاسوار عبد الواحد.

أمّا حركة ُ التغيير المنشقـّة أيضا من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قبيل الانتخابات البرلمانية في 2010 فتدخل في انتخابات 2018 متحالفة مع حزبي صالح وشاسوار.

لم يبقَ من حزبِ الاتحادِ الوطني الكردستاني إلا جناحي كوسرت رسول وهيرو ابراهيم، أرملة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، وسيشاركان في الانتخابات المقبلة باسم الحزب نفسِه.

أمّا الأحزاب الإسلامية الكردية فهي الاتحادُ الإسلامي، والجماعة الإسلامية والحركة الإسلامية، وستدخل كلها الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائمَ منفردة.

بالنسبة للحزبِ الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمُه مسعود بارزاني، فلم يسجِّلْ أية َ انشقاقات منذ أول دورة انتخابية برلمانية ٍ عراقية في ألفين وستة 2006.