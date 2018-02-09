العبادي: "المصالحة المجتمعية" بعد دحر داعش

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الحكومة بدأت العمل بالمصالحة المجتمعية بعد أن استعادت الأراضي من #تنظيم_داعش.

وأشار العبادي خلال استقباله وفداً أميركياً من المعهد الأميركي للسلام إلى أهمية المصالحة التي يتم العمل عليها، لكنّ عناصر صغيرة لم يسمّها تحاول عرقلتها، ونوه العبادي إلى أن العمل مازال جاريا على حلها وتخطيها.

أميركا لن تساهم "مادياً" بمؤتمر بإعمار العراق

من جهته، استبعد مسؤول أميركي مساهمة بلاده ماليا في مؤتمر إعمار العراق.

وأوضح مسؤولون أميركيون أن الرؤية الأميركية لإعادة إعمار العراق تركز على تشجيع القطاع الخاص، والاعتماد على القدرات المالية لدول الجوار الخليجية من أجل تقليل النفوذ الإيراني في العراق.

ويعد القرار الأميركي ضربة للحكومة العراقية التي أعلنت في مايو من العام الماضي أنها تحتاج إلى 100 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته المواجهة ضد تنظيم #داعش.