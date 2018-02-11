خارطة كركوك.. هل ينحسر الدور الكردي؟

حتى مع وجود العرب والتركمان، يبقى الكرد اللاعب الأكبر والمؤثر في كركوك.

لكن يعتقد البعض أن سيطرة الحكومة المركزية العام الماضي على المدينة، ستنعكس على الخارطة السياسية فيها بعد الانتخابات إذا ما أخذنا حالة الانقسام والتشظي بين القوى السياسية داخل البيت الكردي بعد خسارة كركوك والمناطق المتنازع عليها أرضاً ونفطاً.

القوائم الكردية لن تدخل في تحالفات لا في كركوك ولا في غيرها، وقد يخوضون الانتخابات البرلمانية بقوائم منفصلة (كل حزب في قائمة وحده)، أما التركمان والعرب فباتوا أكثر تماسكاً من خلال القوائم التي ستشارك في الانتخابات.

يرى مراقبون أن نتائج الانتخابات المقبلة ستفضي إلى انحسار الدور والتأثير الكرديين في كركوك، وهذا ما قد ينسحب إلى كامل المناطق المتنازع عليها.