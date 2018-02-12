تعرف على أبرز الوعود الانتخابية في السليمانية

شعارات ووعود "حزب التغيير" في السليمانية كانت كثيرة قبيل الانتخابات الماضية.

"التغيير" كسب مؤيّدين، كانوا في حساب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ثم الديمقراطي الكردستاني.

ومن أبرز تلك الوعود أن لكل مواطنة كردية راتباً شهرياً من إيرادات النفط، دمج الألوية القتالية الكردية في وزارة البشمركة، وهي أكثرُ من مئتي ألف مقاتل كردي، إضافة إلى تحسين خدمات الكهرباء والماء وغيرها من الوعود التي لم يرَ ناخبو من أرادوا التغيير أيّاً منها.

أما حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية فقد وعد ناخبيه بحسم الخلاف في ملف المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل لصالح الكرد.

والنتيجة كانت: انسحابهم المفاجئ من تلك المناطق لصالح بغداد وخسارة شعبيته في السليمانية.

ولكن آخرين يرون أن للاتحاد الوطني موقفاً في تهدئة التوتر وحماية الأبرياء وراء انسحابه من كركوك ومناطق أخرى وهذا يُحسَبُ له.