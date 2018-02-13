المطلك يدعو الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات

أفادت مصادر "الحدث" بأن تحالف القوى العربية سيبحث مع #الحكومة_العراقية نشر قوات محايدة في المحافظات السنية لمراقبة #الانتخابات، وذلك في ضمن آخر المواقف المتعلقة بالانتخابات البرلمانية العراقية.

يأتي هذا فيما تتخوّف القوى السنية من استمرار وجود ميليشيات الحشد الشعبي في المحافظات المستعادة من #داعش، وتأثير ذلك على سير العملية الديمقراطية.

وفي هذا السياق، صرح صالح المطلك، رئيس الكتلة العراقية لقناة "الحدث" قائلا: "نريد أن تشرف #الأمم_المتحدة أو قوات مكافحة الإرهاب العراقية كجهة محايدة على الانتخابات".

وأضاف المطلك: "يمكن الاستفادة من الاتفاقية الموقعة مع التحالف لنشر قوات منه لمراقبة الانتخابات".