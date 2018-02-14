أمير الكويت: تخصيص ملياري دولار لإعمار العراق

أعلن أمير #الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق اليوم الأربعاء، أن بلاده ستخصص مبلغ ملياري دولار وفق آلية الصندوق الكويتي لإعمار العراق وتشجيع الاستثمار فيه.

وأضاف الشيخ صباح أن هناك تعاونا من الأسرة الدولية والبنك الدولي لإعمار #العراق.

كما تعهد الشيخ صباح بعدم التواني عن دعم اليمن وسوريا، بعد عودة الاستقرار للبلدين.

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي: "أعدنا نصف #النازحين داخل البلاد الذين يزيد عددهم عن 5 ملايين".

وأضاف العبادي أن العراق لن يتوقف أيضا عن "محاربة الفساد الذي لا يقل خطورة عن الاٍرهاب".

إلى ذلك حث الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في الكويت الاربعاء المجتمع الدولي على دعم جهود العراق في اعادة الاعمار بعد الحرب مع تنظيم داعش، في وقت تأمل بغداد الحصول على مساهمات مالية بنحو 88 مليار دولار.

وقال غوتيريش في خطاب ألقاه في اليوم الختامي لمؤتمر اعادة اعمار العراق الذي تستضيفه الكويت منذ الاثنين "العالم مدين لكم جراء نضالكم ضد التهديد العالمي الذي فرضه تنظيم داعش".

وأضاف "حان الوقت لاظهار امتناننا الخالص والتعبير عن تضامننا مع الشعب العراقي"، داعيا الى تقديم الدعم "بالسياسة والموارد".

وأعلنت بغداد أنها "انتصرت" على تنظيم داعش في كانون الأول/ديسمبر بعدما استعادت القوات العراقية، مدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، اجزاء واسعة من البلاد كانت المجموعة المتطرفة سيطرت عليها في منتصف العام 2014.

وانطلقت الاثنين، في #الكويت، أعمال مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق بدعوات للمساهمة بشكل فعال في عملية البناء بعد شهرين من إعلان #بغداد "انتهاء الحرب" ضد تنظيم "داعش" في أعقاب 3 سنوات من المعارك المدمرة.

من جانبه، صرح مصطفى الهيتي مدير "صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية" في أول جلسات المؤتمر قائلاً: "بدأنا ببعض الخطوات لإعادة الإعمار، لكن لم نستطع إنجاز أكثر من 1% مما يحتاج إليه العراق".

