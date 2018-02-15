بابل.. الوعود تنتهي مع اختتام الحملات الانتخابية

بابل وقلبها الحلة، ليست أفضل حالاً من جيرانها، فمن يمشي في شوارعها من هذا الصوب من النهر أو ذاك الصوب، ستدمع عينه وينعصر قلبه.

الأمن والأمان ومحاربة #الفساد وتوفير فرص العمل والقضاء على المحاصصة. قد نحتاج إلى حلقة أخرى حتى ننتهي من قراءة كل ما وُعدت به بابل. ولكن، ها هي تمرّ السنوات الأربع ونواب الحِلّة لا يحلون ولا يربطون.

في بابل، كثيرة هي الوعود التي ملأت آذان الناس ولم يروا منها شيئاً يتحقق. وعود عن #الأمن والأمان والخدمات وتوفير فرص العمل والمساواة ومحاربة الفاسدين والقضاء على المحاصصة الطائفية لكنهم لم يروا منها شيئاً لا قبل ولا بعد كل الانتخابات السابقة.

مدينة #الحلة مركز محافظة بابل، تقريباً من دون خدمات وتعاني من الإهمال، ولكن قبيل كل انتخابات تزدحم جدرانها بصور وشعارات المرشحين. شعارات ووعود سرعان ما تتبخر مباشرة بعد نهاية سباق الانتخابات.

لم تجد محافظة #بابل حتى الآن من يعيد إليها بريقها الذي فقدته طوال عقود من الحرمان والإهمال والتخريب المتعمد لكنها على ما يبدو لم ولن تفقد الأمل بعد كما يقول أهلها فهي مدينة الحضارة والثقافة والفن وحلّةُ الفرات الأوسط.