علاوي يواجه تشتت تحالفه في انتخابات 2018

بعد فرز أصوات صناديق اقتراع 2010، جمعت #قائمة_إياد_علاوي العراقية واحدا وتسعين مقعداً بينما حصد غريمه وقتها تسعة وثمانين مقعداً.

تلك كانت السنة الذهبية لإياد علاوي إلا أن فرحة الفوز لم تكتمل.. مرت السنوات الأربع وفي انتخابات 2014، الخصوم تبادلوا الكؤوس، وربما بَرَد صدر علاوي ولو قليلا، ربما... اليوم في 2018 علاوي لم يعد بنفس قوته الانتخابية السابقة، هو ترك من كانوا معه أو من كانوا معه تركوه.. السؤال الأبرز هو في انتخابات 2018، هل سيتمكن علاوي من استعادة أمجاد انتخابات 2010؟

إياد علاوي، حالياً نائباً لرئيس الجمهورية العراقية، وهو أول من ترأس حكومة بعد عام ألفين وثلاثة.

بعد #انتخابات ألفين وعشرة البرلمانية، يرى البعض أن علاوي ابتعد كثيراً عن واجهة الساحة السياسية وربما أبعد عنها ، لكنه بقي رقماً مهماً في الخارطة الانتخابية خلال كل الدورات البرلمانية السابقة.

يعود علاوي الآن على رأس ائتلاف اسمه الوطنية يجمعه مع #صالح_المطلك و #سليم_الجبوري، وسيحمل الرقم واحد في القائمة الانتخابية.

يعتقد مراقبون أنه أقوى من ينافس الشيعة على منصب رئيس الوزراء، لكن تحالفاته مع السنة لم تمكنه حتى الآن من العودة إلى ذلك الكرسي، الذي يتنافس عليه كل من لديه مصالح داخل العراق وليس سياسييه فقط.