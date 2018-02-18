العبادي: هزمنا "داعش" والتحدي الآن لإعادة الإعمار

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المجتمع الدولي إلى عدم ترك العراق وحيداً بعد هزيمة "داعش" عسكرياً، محذراً من أن ذلك قد يعيد التنظيم إلى الاراضي التي طُرد منها. وأجمع مسؤولون غربيون وعرب على أن "داعش" لم ينته رغم أنه هُزم عسكرياً.

"هزيمة داعش في العراق وسوريا لا تعني نهايته".. كانت هذه الخلاصة التي توصل إليها مسؤولون أوروبيون وأميركيون وعرب في ميونيخ.

وفيما تحدث العبادي عن استمرار وجود جيوب لداعش، كان كلام وزير الخارجية التونسي أكثر مباشرة.

وزير الخارجية التونسي خميس الجعناوي قال: "هزيمة داعش في العراق هي هزيمة في معركة فقط لأنهم انتقلوا إلى أماكن أخرى بهويات أخرى".

من جانبه، قال دان كوتس - مدير المخابرات الوطنية الأميركية: "داعش سيبقى يشكل تهديداً وقد رأينا كيف حاول تشكيل صفوفه في ليبيا ونجحنا بوقف ذلك. داعش لا يزال يمثل خطراً يهدد مجتمعاتنا لأنه ليس فقط منظمة بل إيديولوجية".

خطر تعي أوروبا كذلك مدى جديته خاصة مع بدء عودة المقاتلين الأجانب إليها.

توماس دي ميزيار - وزير الداخلية الألماني قال: "لن نهزم الإرهاب في وقت قريب وعلينا الاستعداد لعودة المقاتلين الأجانب إلى بلداننا.. ومواجهة التطرف يكون بتعزيز الإسلام المعتدل".

لم يقدم المشاركون في مؤتمر ميونخ للأمن حلولاً جديدة للتصدي للإيديولوجية المتطرفة، ولكنكم أجمعوا على ضرورة عدم التوقف الآن بعد هزيمة "داعش" عسكرياً خوفاً من إفساح المجال لعودته.