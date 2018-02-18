العراق.. الأقوال في أربيل ودهوك لا تقترن بالأفعال

أربيل ودهوك.. محافظتان تنعمان بالكثير من كل شيء ولكن في الوقت نفسه ينقصهما الكثير أيضاً، وأحيانا الأقوال في #أربيل و #دهوك لا تقترن بالأفعال كما يقول أهلها باستثناء ما يرونه مع نسمات كل انتخابات.

فالوعود الضائعة لمرشحي الانتخابات البرلمانية العراقية الماضية 2014 في محافظتي أربيل ودهوك بإقليم كردستان تركت أثرها في ملفات الفساد وتحقيق العدالة في الإقليم.

وعد القضاء على الفساد المالي والإداري في الأحزاب وفي الحكومة المحلية بقي معلقاً، وهو من أبرز وعود #الحزب_الديمقراطي_الكردستاني بزعامة مسعود #بارزاني لناخبيه وقت ذاك.

أما الوعد الثاني الذي قطعه الحزب نفسه، هو تفعيل وترسيخ حكم القانون في الإقليم وترك العشائرية في فض النزاعات وتحقيق العدالة في المجتمع الكردي.

يقول الديمقراطي الكردستاني إن الخطر الذي كان يحيط بالإقليم من قبل تنظيم "داعش" حال دون تحقيق تلك الوعود حتى الآن. مراقبون يرون هذا السبب تبريراً ليس إلا.