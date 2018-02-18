نائب عراقي يرد على ولايتي: لن نسمح بأن نكون ضيعة لإيران

رفض القانوني والقيادي في ائتلاف الوطنية، النائب العراقي عبدالكريم عبطان، تصريحات مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي، التي قال فيها إن طهران لن تسمح لليبراليين والمدنيين وأي أحد غير مفصل على المقاس الإيراني أن يعود إلى السلطة.

وقال عبطان، خلال مقابلة مع قناة "الحدث"، الأحد: "نحن لا نشتغل عند ولايتي وغير ولايتي.. نحن عراقيون. مشروعنا الوطني هو مشروع عراقي. وإذا كان ولايتي له سلطة على واحد أو اثنين من العراقيين، هذه السلطة لن تدوم، أما أن يكون عندها نفوذ على حساب العراقيين فلا نسمح لا لولايتي ولا لغير ولايتي أن يتدخل بالشأن العراقي".

وكان ولايتي أطلق تهديدات لواشنطن من بغداد، وخلال لقائه النائب الأول للرئيس العراقي نوري المالكي، مهدداً قواتها بالمواجهة من خلال ما سماها "جبهة المقاومة" لمنع انتشارها شرق الفرات. ولايتي قال إنه من الضرورة الحيلولة دون الانتشار التدريجي للأميركيين شرق الفرات، كما طالب بمنع الناتو من إنشاء قاعدة له في غربي آسيا.

وأضاف النائب العراقي: "أنا والله ما أعترف غير بالله وبالشعب العراقي. خليه يروح يحكي باسم آخرين. ولا الشيعة الوطنيين ولا كل الشيعة يقبلون بأن يكونوا تبعا لإيران أو غير إيران".

وقال عبطان: "لن نسمح بأن يعلقوا صورهم، ولن نسمح بأن تكون العراق ضيعة لإيران وغير إيران. أما أن يكون في العراق وصاية دفعنا ثمنها نحن غالياً، على حساب العراقيين، فلن يسمح بذلك الشيعة قبل السنة.