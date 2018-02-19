إيران تدافع عن "النجباء" العراقية..وتعترف بدعم الطائفية

تتوالى وتتظهر جلياً الرعاية الإيرانية للميليشيات المصنفة إرهابية، فاليوم الاثنين دافع المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، عن حركة النجباء العراقية، ضد القرار الأميركي بحظرها واعتبارها منظمة إرهابية.

وأظهرت الخارجية الإيرانية، من خلال بيانها، رعايتها للطائفية من خلال التفاخر بدعم ميليشيا النجباء العراقية الطائفية، على غرار شقيقتها ميلشيا حزب الله اللبناني

واعترف البيان الإيراني ضمناً بإشراف إيران على إنشاء حركات دينية وتنظيمات مسلحة، سنية وشيعية، بغرض تحقيق النفوذ الإيراني، تحت شعار محاربة الاحتلال الأميركي للعراق.

