داعشيات الموصل.. إعدام لتركية و"ترحيل" فرنسية

أعلن متحدث باسم محكمة الجنايات المركزية في #بغداد في بيان، الاثنين، أن المحكمة قضت بالإعدام شنقا على تركية بتهمة الانضمام لتنظيم #داعش

وأضاف أن عشر نساء من جنسيات مختلفة حُكم عليهن بالسجن المؤبد، ويمكن استئناف جميع الأحكام.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار "المحكمة أصدرت عشرة أحكام بالسجن المؤبد بحق عشر نساء بعد إدانتهن بالإرهاب، فيما قضت حكما بالإعدام شنقا بحق إرهابية أخرى تحمل الجنسية التركية".

في المقابل، أطلق القضاء العراقي سراح داعشية فرنسية من معتقلي #الموصل بعد محاكمتها في بغداد. وقررت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد الاثنين في نص حكمها ترحيل الفرنسة ميلينا بوغدير بعد أن حمم عليها بالسجن سبعة أشهر بعد إدانتها بدخول العراق "بطريقة غير شرعية" لكن أطلق سراحها فورا بسبب انقضاء مدة الحكم خلال فترة توقيفها.

وأوقفت ميلينا (27 عاما) في مدينة الموصل بشمال العراق الصيف الماضي مع أطفالها الأربعة الذين أبعد ثلاثة منهم إلى فرنسا في كانون الأول/ديسمبر الماضي

إلى ذلك، حكمت محكمة عراقية، الأحد، على قناصة #داعش، أو #حسناء_داعش، القاصر البالغة من العمر 17 عاما ليندا وينسل linda wenzel من مدينة بولسنيتز الألمانية بالسجن لمدة ست سنوات. وبموجب هذا القرار فقد حكم عليها بسنة حبسا لدخولها العراق بصورة غير مشروعة، و5 سنوات فقط لكونها قاصرا، لانخراطها مع داعش.