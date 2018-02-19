دواعش بزي الأمن العراقي يهاجمون قوة من الحشد..ومقتل 27

نصب عناصر من تنظيم #داعش كميناً للقوات الأمنية العراقية في قضاء الحويجة ( جنوب غرب #كركوك ).

وتمكن الدواعش الذين تنكروا بزي قوات الجيش العراقي، الأحد، من خطف عدد من قوات #الحشد وقتل 27.

في المقابل، أكد الحشد في بيان له الاثنين مقتل 27 من عناصره في كمين #الحويجة .

وقال إن قوة خاصة من الحشد الشعبي تباشر منذ أيام عمليات نوعية لاعتقال عدد من الارهابيين والخلايا النائمة في منطقة الحويجة والمناطق المحيطة بها، وقد تمكنت من تحقيق انجازات مهمة إثر ثمان عمليات تم من خلالها اعتقال عدد كبير من الارهابيين بينهم قادة، وفي مساء يوم أمس الاحد تعرضت هذه القوة لكمين غادر من قبل مجموعة ارهابية من المنطقة متنكرة بالزي العسكري ما أدى الى اشتباكات عنيفة دامت لأكثر من ساعتين حيث بادرت قوة أخرى من الحشد بالدخول إلى المنطقة والتدخل لدحر العدو وقتل عدد منهم، وبسبب كثرة اعداد المهاجمين والأجواء الجوية الصعبة، قتل27 من القوة الخاصة المحاصرة.

