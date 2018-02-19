عصائب أهل الحق: العبادي عاجز عن مواجهة الأميركيين

اتهمت كتلة نيابية تابعة لميليشيا #عصائب_أهل_الحق رئيس الوزراء حيدر ا#لعبادي بأنه غير قادر على إخراج الأميركيين من العراق.

وفي أعقاب موجة الاستنكار والغضب في الداخل العراقي على تصريحات مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، عادت الكتلة المسماة "صادقون" النيابية والتابعة لميليشيا العصائب، الاثنين إلى توجيه انتقادات للعبادي معتبرة أنه غير قادر على إخراج الأميركيين الذين يعملون على بناء "أكبر" قاعدة عسكرية لهم شمال العراق

وأضافت الكتلة البرلمانية أن الوجود الأميركي في العراق يصب في مصلحة الأكراد وتحالف القوى.

وأشار رئيس الكتلة النائب حسن سالم أنّ مايقارب الـ 20 ألف عنصر أميركي بالعراق، موزعين على 8 قواعد في مختلف مناطق البلاد.

يذكر أن ولايتي كان أطلق السبت تهديدات لواشنطن من #بغداد ، وخلال لقائه النائب الأول للرئيس العراقي نوري المالكي، مهدداً قواتها بالمواجهة من خلال ما سماها "جبهة المقاومة" لمنع انتشارها شرق الفرات. كما قال إنه من الضرورة الحيلولة دون الانتشار التدريجي للأميركيين شرق #الفرات ، كما طالب بمنع الناتو من إنشاء قاعدة له في غربي آسيا.

