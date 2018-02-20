العراق.. مشاريع انتخابية مزيفة في صلاح الدين

محافظة #صلاح_الدين ليست مختلفة كثيرا عن باقي محافظات #العراق، فهي الأخرى تتلقى الوعود و #المشاريع_الانتخابية والتي تشمل الممكن واللاممكن، وبعد أيام من الاقتراع يعود كل شيء إلى حاله.

قبل أربع سنواتٍ من الآن مُلئت شوارع صلاح الدين بالعراق بشعارات رنّانة تعد بالإعمارِ وبناء المجمّعات السكنية.

حتى الآن يبدو الأمر طبيعياً، لكنّ شطحاتِ المرشحين في 2014 وصلت بهم إلى قطع وعودٍ ببناء أبراج ناطحة للسحاب تشبه أبراج مدينة دبي الإماراتية.

ولم تنته #وعود_الانتخابات السابقة بعد، فوصلـت إلى تعبيد الطرق وتحسين الواقع الصحي وتنشيط السياحة في المناطق الأثرية في سامراء.

بالإضافة إلى وعود التعيينات الحكومية وخفض نسبة البطالة وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختطفين.

كل هذه الوعود الانتخابية لم تكن إلا أداة ً لجذب الناخب، لكنّ الناس بها يبحثون عن مرشح يقرن أقواله بأفعال.