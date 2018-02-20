المقام العراقي.. عزف على أوتار الهم

بخلاف "الكورس الكبير" الذي يرافق مغني اليوم، لم يحتج مؤدي المقام الغنائي سوى إلى 3 أشخاص فقط، عازف آلة السنطور، والجوزة، والطبلة، لتخرج من هذه التوليفة إبداعات عزفت على أوتار الهم العراقي ببراعة.

والمقام العراقي ليس مجرد كلمات وأنغام، وإنما تراث حي تغنوا به وسجلوا فيه حياتهم الاجتماعية، وتراثهم الشفاهي، من قصة وشعر وحكاية وصور اجتماعية.

جيل اليوم، لا يعرف الكثير عن المقام العراقي، لكن جلسة واحدة مع أي مسن كافية لتعطيك نشرة كاملة عن معاني المقام، وكلماته، ومناسبته، وأسماء المقامجية وسر حضورها المؤثر إلى اليوم.