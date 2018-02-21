كيف تفكك البيت الكردي بعد استفتاء سبتمبر 2017؟

ثمن باهظ دفعه إقليم كردستان بعد استفتاء الانفصال في سبتمبر الماضي، فالتصدع أصاب أحزابه الكبيرة وتحالفاته الانتخابية.

البيت الكردي أصابه التشتت لاسيما بعد "نكسة كركوك" كما يسميها الكرد، فتغيرت الخارطة بشكل لم يكن متوقعا يوما.

انشقاقات في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو ثاني حزب بعد الديمقراطي الكردستاني وثقله في السليمانية وكركوك، أدى إلى تراجع مرتبته ليحل محله حزب التغيير (كوران)، الصوت الأعلى في الإقليم هذه الأيام.

التشتت الكردي وصل إلى قضاء "طوزخورماتو" جنوب كركوك، فالناخبون الكرد عزموا على التصويت لحزب عربي، بعد انضمام عدد كبير من الناخبين الكرد إلى حزب الجماهير العربية بزعامة محافظ صلاح الدين، أحمد عبدالله الجبوري. وبذلك، اتسع الخلاف الكردي - الكردي كثيراً.

من جهة أخرى، وعلى مستوى المواقف، فبعض القيادات الكردية ترى في تداعيات الاستفتاء كقطع رواتب الموظفين وعقوبات أخرى أمراً طبيعياً نتيجة رغبة الإقليم في التحول إلى دولة مستقلة، ضاربة نتائج ذلك عرض الحائط.