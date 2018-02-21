هل يبيع الناخب العراقي صوته؟

العافية درجات، هو شعار المرشحين العراقيين، جواباً لمن يسألهم عن تحقيق الوعود التي يقطعونها للناخبين. لكن للعافية عند المصالوة وجه آخر، فهم متبرئون أصلاً من السياسيين الذين يحاولون شراء أصواتهم والتسلق على معاناتهم.

فالمصالوة لم يذوقوا طعم العافية منذ زمن بعيد، بل كانوا يتمنون أن يبقوا بعيداً عنها، لأنها تعني أن المحافظة مقبلة على مشكلة كبيرة في كل موسم انتخابي، وأن أصواتها ستذهب أخيراً أدراج الرياح.

الواقع اليوم يشير إلى أن المحافظة مقبلة على مشكلة أخرى أيضاً، لكنها ليست كسابقاتها، فمشكلتها اليوم تنبع من داخلها، حيث تحررت من داعش، لكنها لا تزال غير متحررة بعد غياب الخدمات، وسوء الحالة الاجتماعية.

هناك تساؤلات كثيرة عند قراءة المشهد الانتخابي الموصلي، لكن المخاوف أكثر من أن يؤدي تردي الوضع المعاشي والحياتي إلى بيع الأصوات لقاء ثمن بخس للناخب، يعينه فترة، ويرهقه سنوات!