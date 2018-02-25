جمهورية الحقوق الضائعة.. "البصرة تحمل ذهبا وتأكل شوكا"

منذ 2010 والبصرة تطالب بحقوقها المسلوبة لدى الحكومة المركزية، وحصتها من البترو دولار التي أقرها قانون رقم واحد وعشرين لسنة ألفين وثمانية والقاضي بتخصيص خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل ‏نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل مئة وخمسين متر مكعب ‏منتج من الغاز الطبيعي.‏

لكن البصرة لم تستلم فلسا من هذه الأموال التي وصلت إلى أكثر من عشرة تريليونات دينار عراقي أي قرابة 8 مليارات دولار.

والعبادي في زيارته الأخيرة دعا الحكومة المحلية للقدوم إلى بغداد لمناقشة الموضوع، مبدياً اعتراضه على مبلغ الخمسة دولار مطالباً بتحويلها إلى نسبة مئوية من إجمالي الإنتاج.

ناشطون ومهندسون وموظفون حكوميون نظموا تظاهرة للضغط على المرشحين لتفعيل المادة 111 من الدستور التي تنص على حق الشعب في النفط والغاز والمصادقة على مسودة القانون، التي قدمت للبرلمان لكنها تبخرت قبل أن تأخذ طريقها للتصويت.

لكن مراقبين يرون أن الحكومة المركزية غير جادة في منح البصرة حقوقها، وأن أية وعود بإطلاقها ما هي إلا دعاية انتخابية، والدعايات الانتخابية أمر ألِفه البصريون كثيراً قبل الانتخابات حتى وصفوا مدينتهم بأنها جمهورية الحقوق الضائعة.